Kate Middleton a Wimbledon 2026 | il look che tutte vogliono copiare

A Wimbledon 2026, la Principessa del Galles ha indossato un outfit semplice che ha attirato molta attenzione. La presenza della famiglia reale all’evento sportivo, noto per la sua tradizione e alta partecipazione, si ripete anche quest’anno. Il torneo si conferma uno degli appuntamenti più seguiti dell’estate londinese, con un pubblico numeroso e interesse mediatico elevato.

Kate Middleton a Wimbledon 2026: il ritorno della Principessa del Galles con un outfit semplice che ha fatto impazzire tutte. Wimbledon 2026 si conferma ancora una volta uno degli appuntamenti più seguiti dell’estate londinese, tra sport di altissimo livello e tradizione reale. Tra i protagonisti fuori dal campo spicca la presenza della Principessa Kate Middleton, tornata sugli spalti dell’All England Club con uno stile rinnovato e un ruolo istituzionale sempre centrale. Il suo outfit ha conquistato tutti, tra eleganza cromatica e impegni ufficiali, ha subito catturato l’attenzione del pubblico e dei media internazionali. La prima... 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Kate Middleton a Wimbledon: i look ieri e oggi

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