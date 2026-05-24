A Forest Lodge, residenza della futura regina, si è verificato un episodio inaspettato. Un membro dello staff è stato rimosso o escluso dalla presenza durante un evento ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi. La presenza di personale di servizio in abiti formali, come spesso si vede in simili residenze, si è ridotta rispetto al passato. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle cause di questa decisione.

Quando si pensa alla residenza dei futuri Re e Regina d’Inghilterra, tendenzialmente s’immaginano corridoi colmi di servitù in livrea, un maggiordomo dal guanto bianco che apre la porta d’ingresso e un esercito di domestici pronti a esaudire ogni richiesta. A Forest Lodge, la nuova casa di William e Kate, le cose però non funzionano esattamente così, anzi. Siamo nel cuore del Windsor Great Park e, secondo quanto rivelato dal biografo reale Robert Hardman nel suo libro New King, New Court, i Principi del Galles hanno preso una decisione che dice moltissimo su chi sono e su che tipo di monarchia vogliono costruire. Nessun maggiordomo in casa, mai. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, regola inaspettata a Forest Lodge: c’è un membro dello staff che non vogliono

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