Kate Middleton indossa da tempo un gioiello portafortuna, un regalo ricevuto da una persona molto speciale. La Principessa del Galles lo porta spesso, anche durante eventi pubblici come Wimbledon. Si tratta di un amuleto che ha un valore affettivo e simbolico, e che non si toglie mai. La presenza di questo gioiello è stata notata anche nelle occasioni ufficiali recenti.

Anche Kate Middleton ha il suo gioiello portafortuna, come Letizia di Spagna, una sorta di amuleto che porta praticamente con sé. Per la Principessa del Galles ha un dolcissimo significato, perché le è stato regalato da una persona molto speciale. Kate Middleton, come sfrutta i suoi gioielli. Kate Middleton è considerata un’icona di stile per la sua capacità di creare look originali, a bbinando in modo sapiente capi e accessori. Tra l’altro, attenendosi quasi sempre alle regole di Corte in fatto di look. Come è noto, la Principessa del Galles è praticamente obbligata a seguire un certo dress code, specialmente quando partecipa a cerimonie legate alla Corona. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Kate Middleton, il gioiello portafortuna che non si toglie più e che vedremo a Wimbledon

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