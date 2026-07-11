Karolina Muchova perde la finale di Wimbledon poi verso la Noskova | Linda è una mia ex amica

Nel suo discorso dopo aver perso la finale di Wimbledon, Karolina Muchova ha fatto esplodere il centrale in un boato di risate quando ha fatto la battuta sulla vincitrice Linda Noskova, definita sua "ex amica". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Karolina Muchova after losing to Linda Noskova in the Wimbledon final

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