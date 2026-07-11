Karolina Muchova perde la finale di Wimbledon poi verso la Noskova | Linda è una mia ex amica

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel suo discorso dopo aver perso la finale di Wimbledon, Karolina Muchova ha fatto esplodere il centrale in un boato di risate quando ha fatto la battuta sulla vincitrice Linda Noskova, definita sua "ex amica". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Karolina Muchova after losing to Linda Noskova in the Wimbledon final

Video Karolina Muchova after losing to Linda Noskova in the Wimbledon final

Notizie e thread social correlati

Linda Noskova rischia, poi è campionessa di Wimbledon: battuta Karolina Muchova nella finale tutta cecaLinda Noskova ha vinto la finale di Wimbledon contro Karolina Muchova, in un incontro tra due tenniste ceche.

La finale di Wimbledon nel singolare femminile sarà tra le tenniste ceche Karolina Muchova e Linda NoskovaKarolina Muchova e Linda Noskova si sfideranno in finale a Wimbledon nel singolare femminile.

Temi più discussi: Karolina Muchova perde la finale di Wimbledon, poi verso la Noskova: Linda è una mia ex amica; Diretta Karolina Muchova - Linda Noskova - Women Single - Wimbledon 2026; Karolina Muchova è in finale a Wimbledon. Piegata Gauff dopo un vibrante super tie-break; Wimbledon: Noskova nuova regina Slam, Muchova s’inchina.

karolina muchova karolina muchova perde laKarolina Muchova perde la finale di Wimbledon, poi verso la Noskova: Linda è una mia ex amicaNel suo discorso dopo aver perso la finale di Wimbledon, Karolina Muchova ha fatto esplodere il centrale in un boato di risate quando ha fatto la battuta ... fanpage.it

karolina muchova karolina muchova perde laMuchova-Noskova, la finale di Wimbledon femminile in diretta: 2-6; 7-5; 3-6, Linda regina di Londra contro la connazionalePer la prima volta nella storia Wimbledon ha una finale femminile tutta ceca: Muchova contro Noskova, con la Repubblica Ceca che punta all'ottavo titolo a Londra, un derby in finale 17 anni dopo le so ... corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web