juventus sondaggio del galatasaray per douglas luiz

Il Galatasaray ha effettuato un sondaggio per Douglas Luiz, attualmente in forza all’Aston Villa. L’interesse del club turco si presenta in un momento in cui l’Aston Villa ha comunicato di non voler riscattare il giocatore. La situazione si inserisce in un quadro di trattative tra i club, senza ulteriori dettagli ufficiali o conferme.

Rebus Douglas Luiz: l’Aston Villa dice no al riscatto. Secondo quanto riportato da Mirko Di Natale, nelle ultime ore il Galatasaray avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per Douglas Luiz. Il club turco, sempre molto attento ai profili di spessore internazionale in uscita dalle grandi leghe, vorrebbe capire la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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