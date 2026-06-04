Un giocatore della Primavera ha rinnovato con la Juventus e passerà alla squadra Next Gen. Dopo aver avuto un ruolo da protagonista nella stagione passata, il calciatore è ora pronto a disputare il campionato di categoria superiore. La società ha confermato il rinnovo con un comunicato ufficiale, senza specificare la durata del nuovo contratto. La decisione di trasferirsi nella squadra riservata indica un passo avanti nella carriera del calciatore.

di Luca Fioretti Grelaud, reduce da un’annata da protagonista con la Primavera, rinnova con la Juventus e si prepara al salto nella Next Gen. La Juventus continua a blindare i migliori talenti del proprio settore giovanile in vista del futuro. Dopo l’anticipazione di , nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità del rinnovo contrattuale di Josue Grelaud, promettente prospetto classe 2007, che ha firmato un nuovo accordo per legarsi ai colori bianconeri per le prossime stagioni. Approdato a Torino nell’estate del 2023, il giovane si è ritagliato uno spazio sempre più importante all’interno del vivaio, compiendo un percorso di maturazione evidente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Grelaud rinnova con la Juventus e passa ufficialmente in Next Gen: i dettagli e il comunicato

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