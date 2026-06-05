A2A con la Valchiavenna | rinnovata la partnership con il Consorzio turistico

A2A rinnova la partnership con il Consorzio Turistico della Valchiavenna fino al 2026. La collaborazione comprende sei eventi dedicati a sport ed enogastronomia, con un focus sulla valorizzazione del territorio. La collaborazione si basa su un forte radicamento locale e si protrae per altri due anni, coinvolgendo attività che promuovono il turismo e le tradizioni della zona.

Sei eventi, tra sport ed enogastronomia e una visione che deriva dal forte radicamento territoriale: la partnership tra Consorzio Turistico della Valchiavenna e A2A si rinnova anche per il 2026.Buoni propositi e progetti che hanno quale comune denominatore la volontà delle parti di valorizzare e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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