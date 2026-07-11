Juventus rinnovata la partnership con lo sponsor Cygames fino al 2027

Da sportmediaset.mediaset.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha annunciato il rinnovo della collaborazione con lo sponsor Cygames fino al 2027. L’azienda continuerà a essere retrosponsor della squadra, mantenendo il proprio ruolo almeno per un altro anno. La partnership è stata rinnovata senza modifiche alle condizioni precedenti e resta valida per tutto il periodo indicato. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dalla società calcistica attraverso i propri canali.

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La Juventus e Cygames rinnovano la propria partnership fino al 2027: l'azienda è retrosponsor dei bianconeri e continuerà a esserlo per almeno un altro anno. Di seguito il comunicato ufficiale:, "Juventus e Cygames hanno rinnovato la loro partnership fino al 2027. Il logo di Cygames continuerà a comparire sul retro della maglia della Prima Squadra Maschile bianconera anche nella nuova stagione sportiva, proseguendo una collaborazione iniziata nel 2017 e ormai prossima al traguardo delle dieci stagioni consecutive. Una delle partnership commerciali più longeve nella storia del Club. Nel corso degli anni, Juventus e Cygames hanno costruito un rapporto solido e duraturo, fondato su innovazione, creatività e una visione internazionale condivisa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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