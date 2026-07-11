La Juventus ha annunciato il rinnovo della collaborazione con lo sponsor Cygames fino al 2027. L’azienda continuerà a essere retrosponsor della squadra, mantenendo il proprio ruolo almeno per un altro anno. La partnership è stata rinnovata senza modifiche alle condizioni precedenti e resta valida per tutto il periodo indicato. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dalla società calcistica attraverso i propri canali.

La Juventus e Cygames rinnovano la propria partnership fino al 2027: l'azienda è retrosponsor dei bianconeri e continuerà a esserlo per almeno un altro anno. Di seguito il comunicato ufficiale:, "Juventus e Cygames hanno rinnovato la loro partnership fino al 2027. Il logo di Cygames continuerà a comparire sul retro della maglia della Prima Squadra Maschile bianconera anche nella nuova stagione sportiva, proseguendo una collaborazione iniziata nel 2017 e ormai prossima al traguardo delle dieci stagioni consecutive. Una delle partnership commerciali più longeve nella storia del Club. Nel corso degli anni, Juventus e Cygames hanno costruito un rapporto solido e duraturo, fondato su innovazione, creatività e una visione internazionale condivisa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Sportmediaset.mediaset.it - Juventus, rinnovata la partnership con lo sponsor Cygames fino al 2027

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juventus, rinnovata ufficialmente la partnership con Cygames: il comunicatoLa Juventus ha annunciato il rinnovo ufficiale della partnership con Cygames, che durerà fino al 2027.

A2A con la Valchiavenna: rinnovata la partnership con il Consorzio turisticoA2A rinnova la partnership con il Consorzio Turistico della Valchiavenna fino al 2026.

Si parla di: Fossano e Juventus ancora insieme: rinnovata la partnership fino al 2028; SCA Asti-Juventus Academy, rinnovo della collaborazione per altre due stagioni.

Juventus, rinnovata ufficialmente la partnership con Cygames: il comunicatoJuventus, rinnovata ufficialmente la partnership con Cygames fino al 2027: il comunicato del club bianconero Juventus e Cygames hanno rinnovato la loro partnership fino al 2027. Il logo di Cygames con ... msn.com