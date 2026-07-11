Dieci milioni di distanza, e la volontà di colmarli. È questa la fotografia della trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, un dossier che i bianconeri non hanno alcuna intenzione di abbandonare nonostante la resistenza mostrata finora dal club francese. A spingere in questa direzione, oltre alla strategia della dirigenza torinese, c’è anche la volontà esplicita dell’attaccante, deciso a tornare a vestire la maglia della Signora. Verso i 40 milioni: il rilancio bianconero. Per provare a sbloccare l’operazione, la Juventus sarebbe pronta a ritoccare la propria proposta economica, avvicinandosi alla soglia dei 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus, pronto il rilancio per Kolo Muani: distanza di 10 milioni dal PSG

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Juventus, da Sorloth a Kolo Muani: possono arrivare entrambi

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