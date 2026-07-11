La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Matic, un centrocampista proveniente da un club di prima fascia. La trattativa si è conclusa con un accordo di circa 13 milioni di euro più bonus. La società ha annunciato l’arrivo del giocatore tramite comunicato ufficiale. La conferma è arrivata anche dai canali social del club, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali o sulla durata dell’accordo.

C’è una domanda che aleggia sulla Continassa più di ogni singolo nome accostato alla Juventus in questa sessione di mercato: qual è davvero la strategia? La nuova area tecnica del club, affidata a Giovanni Carnevali, Frederic Massara e Marco Ottolini, ha scelto di ripartire da competenza ed esperienza nella propria composizione dirigenziale, ma sul fronte squadra la direzione resta tutta da definire. L’ultima suggestione porta al nome di Nemanja Matic, centrocampista serbo classe 1988 reduce dall’esperienza al Sassuolo, un profilo che riapre un dibattito più ampio sul tipo di mercato di cui la Juventus ha realmente bisogno. Matic, esperienza e leadership ma anche un rischio da valutare. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus, il caso Matic accende un interrogativo: è davvero questo il mercato che serve a Spalletti?

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