Matic accostato alla Juve serve davvero ai bianconeri?

Nelle ultime ore, il nome di Matic è stato collegato con insistenza alla Juventus. Il centrocampista serbo, 35 anni, è stato proposto come possibile rinforzo per il reparto mediano della squadra. La società sta valutando se il suo arrivo sia strettamente necessario o meno, considerando anche le altre opzioni sul mercato. La trattativa non è ancora ufficiale, e le decisioni definitive sono ancora in fase di discussione.

di Francesco Spagnolo Nelle ultime ore il nome di Matic è stato accostato con insistenza alla Juventus. Ma serve davvero il serbo ai bianconeri? L’analisi. Le indiscrezioni di mercato accostano con insistenza il nome di Matic alla Juventus, una mossa strategica che potrebbe rivoluzionare la mediana di Spalletti. I bianconeri sono alla ricerca di un profilo d’esperienza e spessore internazionale, e l’identikit del serbo sembra sposarsi perfettamente con le esigenze tattiche della Vecchia Signora nonostante non sia più giovanissimo (forse l’unico vero problema di questo trasferimento). Analizzando il profilo tecnico del giocatore, il primo elemento che balza all’occhio è la sua straordinaria presenza fisica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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