Nel mondo del calcio, la Juventus si trova ancora una volta al centro di discussioni legate alla ricerca di un leader in campo. Il prossimo mercato estivo si preannuncia cruciale per il club, con nomi di allenatori come Conte e Spalletti che tornano a essere protagonisti delle voci di mercato. La questione legata alla mancanza di una figura di riferimento nel team resta uno degli argomenti principali tra gli addetti ai lavori. Chiara Aleati e Marco Baridon approfondiscono questi temi in un podcast dedicato.

di Francesco Spagnolo Juventus, la mancanza di un leader Ancora una volta Conte e Spalletti e il mercato che verrà. L’ultima puntata di Si o no con Chiara Aleati e Marco Baridon. L’ultima puntata di “Sì o no”, il format in onda sul canale YouTube di , ha offerto un’analisi profonda sul vero problema della Juventus e non solo. I giornalisti Chiara Aleati e Marco Baridon si sono soffermati anche sulle difficoltà dei bianconeri e sulla mancanza di un leader. GUARDA SU YOUTUBE IL VIDEO COMPLETO Al centro del dibattito l’ennesimo discorso sul possibile cambio in panchina con Conte che in queste ore è stato accostato alla Juve in caso di un addio improbabile di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, SOS leader, Conte-Spalletti ci risiamo. Il mercato che verrà | Si o no – Podcast con Chiara Aleati e Marco Baridon

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SOS LEADER, Conte-Spalletti CI RISIAMO, il MERCATO che verrà

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