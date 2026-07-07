L'amministratore delegato della Juventus ha dichiarato che ci sono possibilità di acquistare Sorloth, mentre per Kolo Muani le trattative sono complicate a causa delle richieste molto elevate. Non è stata aumentata l'offerta per il francese, poiché la richiesta rimane alta e la distanza tra domanda e offerta è ancora significativa.

L'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali intervistato da Sky ha parlato del mercato bianconero, toccando il tema attacco: "Non abbiamo alzato l'offerta per Kolo Muani, loro non abbassano la richiesta e quindi la distanza rimane ampia. Facciamo anche altre valutazioni perché non dobbiamo sbagliare, ma le porte sono aperte per tanti giocatori. Sorloth? Si tratta di uno di questi giocatori". Incalzato sul tema Bruno Fernandes possibile colpo della Juventus ha commentato: "Al momento non c'è nulla, noi dobbiamo avere visione globale e come sapete le cose possono cambiare da un giorno all'altro". Ha parlato anche di Emiliano Martinez, portiere dell'Argentina e candidato alla porta bianconera: "Al momento sta giocando, stiamo facendo valutazioni". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Juventus, parla Carnevali: "Porte aperte per Sorloth, Kolo Muani difficile: richieste molto elevate"

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