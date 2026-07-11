La Juventus ha rinnovato l’accordo con Cygames, che rimarrà partner ufficiale fino al 2027. La collaborazione prevede la presenza del logo sulla parte posteriore della maglia della prima squadra maschile. L’accordo include un compenso di circa 4 milioni di euro all’anno. La firma del rinnovo è stata annunciata ufficialmente dalla società, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali.

La Juventus ha sottoscritto il rinnovo della partnership con Cygames, che fino al 2027 continuerà a comparire sul retro della maglia della prima squadra maschile. Si tratta di una delle collaborazioni più longeve nella storia del club: è iniziata nel 2017. L'intesa si basa su un corrispettivo annuo di circa 4 milioni di euro. Cygames, azienda giapponese, è leader nei settori dei videogiochi, dell'animazione, dei manga e dell'intrattenimento digitale. Al di là della cifra, la sponsorizzazione è strategica per lo sviluppo della piattaforma digitale globale della Juventus. "Siamo entusiasti di continuare a creare valore e nuove... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, rinnovo con Cygames: un altro anno a 4 milioni

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