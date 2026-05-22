Roma scatta il rinnovo di Hermoso | resta un altro anno

La Roma ha deciso di esercitare la clausola unilaterale per il rinnovo di contratto di Mario Hermoso, confermando così la sua presenza in squadra anche nella prossima stagione. Il difensore, arrivato durante l’attuale campionato, resterà in giallorosso per un altro anno. La scelta permette ai dirigenti di blindare uno dei giocatori chiave della linea difensiva, garantendo continuità e stabilità alla rosa. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle fonti del club.

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La Roma blinda la propria difesa e conferma una delle sue colonne per la prossima stagione, esercitando la clausola unilaterale per il prolungamento contrattuale di Mario Hermoso. La società capitolina ha deciso di legarsi al centrale spagnolo per altri dodici mesi, premiando un rendimento cresciuto in modo esponenziale nell’ultimo campionato. Come riportato da Il Tempo, a firma di G. Turchetti, la firma sul rinnovo automatico certifica la totale centralità del numero ventidue nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini, che ha individuato nell’ex Atletico Madrid uno dei punti fermi da cui far ripartire il nuovo ciclo giallorosso. La permanenza nella Capitale del difensore rappresenta una vera e propria scalata gerarchica se si considera che, esattamente un anno fa, il giocatore si trovava quasi ai margini del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma, futuro Hermoso: il club attiva la clausola di rinnovoLa Roma blinda la propria retroguardia in vista della stagione 2026/2027: la direzione sportiva giallorossa ha sciolto le riserve sul futuro di Mario... Roma, blindato Hermoso: verso il rinnovo e il recupero per l’InterLa Roma di Gian Piero Gasperini riaccende i motori a Trigoria in vista dello scontro diretto contro l’Inter, con il focus del reparto medico... Calciomercato Roma News | Dybala sceglie il rinnovo, occhio a chi può affiancarlo (oggi 21 maggio 2026)Calciomercato Roma News: passo avanti decisivo per il rinnovo di Dybala, intanto si valuta l'acquisto di Sven Mijnans dall'Az Alkmaar. ilsussidiario.net Dybala-Roma, nessun incontro ma apertura al rinnovo. Malen, scatta il riscattoNon c’è stato, almeno per ora, l’incontro atteso per il rinnovo di Paulo Dybala, ma da casa Roma arrivano comunque novità rilevanti. tuttomercatoweb.com