Un 18enne argentino con cittadinanza italiana è stato nuovamente accostato alla Juventus. La trattativa riguarda un possibile trasferimento, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Restano in corsa anche altri calciatori, tra cui un centrocampista del Real Madrid, ma il club spagnolo non ha dato segnali di apertura per la cessione. La Juventus segue attentamente le situazioni, senza ancora definire accordi.

Il 18enne argentino con cittadinanza italiana è stato accostato nuovamente ai bianconeri in queste ultime ore. Il pallino di Spalletti resta Brahim Diaz, ma dal Real Madrid non arrivano aperture in merito a un trasferimento del calciatore marocchino alla Juventus. Il nuovo tecnico Mourinho ha tutta l’intenzione di puntare sull’ex Milan e, dunque, le possibilità di una permanenza del calciatore in Spagna aumentano col passare delle ore. Franco Mastantuono, classe 2007 (Ansa) – Calciomercato.it Il Real Madrid – stando a quanto riferito oggi da ‘La Stampa’ – avrebbe offerto alla Juventus un altro calciatore: si tratta di Franco Mastantuono, classe 2007 argentino con cittadinanza italiana che può essere impiegato sia come esterno offensivo che nella posizione di trequartista. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, nuove voci su Mastantuono del Real Madrid: la situazione

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