La Juventus ha messo nel mirino Brahim Diaz, centrocampista di 26 anni, attualmente al Real Madrid. La società torinese sta lavorando per portarlo in Italia nella prossima stagione. La posizione dell’allenatore del club madrileno e del club stesso non sono state rese pubbliche, ma si continua a seguire la situazione del giocatore. Diaz è uno dei nomi più caldi tra i possibili acquisti della prossima sessione di mercato.

Il 26enne spagnolo naturalizzato marocchino è uno dei principali obiettivi del club bianconero per il prossimo anno. Kenan Yildiz non basta. Alla Juventus del prossimo anno servirà un pizzico di fantasia in più nel reparto offensivo per poter colmare il gap con l’Inter e con le altre squadre che hanno preceduto proprio i bianconeri in classifica. Il sesto posto finale brucia ancora e alla Continassa sono già al lavoro per rinforzare la rosa. Brahim Diaz (Ansa) – calciomercato.it L’oggetto dei desideri della Vecchia Signora si chiama Brahim Abdelkader Diaz, centrocampista spagnolo naturalizzato marocchino del Real Madrid classe ’99. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio, al momento dalla Spagna non sarebbero arrivate aperture alla cessione dell’ex Milan ma non è ancora detta l’ultima parola. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve forte su Brahim Diaz, la posizione di Mourinho e del Real Madrid

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