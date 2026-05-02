Real Madrid | Arbeloa ‘non preoccupato’ per le voci su Mourinho

L’allenatore del Real Madrid ha dichiarato di non essere preoccupato riguardo alle voci che suggeriscono un possibile cambio in panchina al termine della stagione. La notizia è stata riportata recentemente su un sito di stampa sportiva online, senza che ci siano comunicazioni ufficiali da parte del club o dei protagonisti coinvolti. La questione ha attirato l’attenzione di media e tifosi, anche se finora non sono stati annunciati sviluppi ufficiali.

2026-05-02 13:24:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore del Real Madrid Alvaro Arbeloa non si preoccupa delle voci secondo cui Jose Mourinho potrebbe succedergli a fine stagione. Sembra improbabile che Arbeloa, che ha sostituito Xabi Alonso a gennaio, continui nel suo ruolo oltre una stagione deludente e quasi certamente senza trofei per i Los Blancos. Il Real Madrid è a 11 punti dal Barcellona,??che sarà incoronato campione della Liga se batterà l’Osasuna sabato e gli uomini di Arbeloa non riusciranno a superare l’Espanyol domenica. Se entrambe le squadre prevalgono, il Barça può vincere il titolo con un pareggio nel Clasico.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Real Madrid: Arbeloa ‘non preoccupato’ per le voci su Mourinho Notizie correlate Real Madrid, caos social attorno a Mbappé: il “mi piace” su Mourinho diventa un caso e Arbeloa spegne tutto con una battutaMuharemovic Inter, scatto decisivo: c’è il sì del bosniaco! Ma la clausola della Juve complica tutto: la situazione Lazio, il tifo organizzato... Real Madrid, Arbeloa ai saluti: Florentino Pérez punta il ritorno di MourinhoIl Real Madrid ha ufficialmente avviato le grandi manovre per la successione di Alvaro Arbeloa. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Arbeloa: Al Real Madrid ogni partita è una questione di vita o di morte; Real Madrid, Ceballos ancora non convocato, Arbeloa: Porto chi ritengo opportuno; Al Real Madrid monta il caso Carvajal. Canizares: Rubò il posto ad Arbeloa che ora non lo fa giocare. Il tecnico risponde in conferenza; Arbeloa non si scompone per l'attività social di Mbappé dopo le voci sul ritorno di Mourinho. Real Madrid, Arbeloa: Ceballos? Quello che accade nello spogliatoio, deve rimanere lì dentroL'allenatore dei blancos ha eluso la domanda dei giornalisti e ha detto di voler evitare di scatenare una polemica in pubblico. derbyderbyderby.it Real Madrid, voci su Mourinho. Arbeloa sulla graticola: Il futuro per me è l'EspanyolAlvaro Arbeloa si è presentato in conferenza stampa e ovviamente l'argomento del giorno è la lite - diventata di dominio pubblico -. tuttomercatoweb.com #RealMadrid, infortunio per #Carvajal: frattura della falange distale del quinto dito del piede destro x.com RSI Sport. . AAA Allenatore cercasi in casa Real Madrid. Mourinho nella conferenza stampa di ieri ha negato ogni contatto con il club, mercoledì il nostro salotto Champions aveva affrontato l'argomento - facebook.com facebook