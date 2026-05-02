Real Madrid | Arbeloa ‘non preoccupato’ per le voci su Mourinho

Da justcalcio.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore del Real Madrid ha dichiarato di non essere preoccupato riguardo alle voci che suggeriscono un possibile cambio in panchina al termine della stagione. La notizia è stata riportata recentemente su un sito di stampa sportiva online, senza che ci siano comunicazioni ufficiali da parte del club o dei protagonisti coinvolti. La questione ha attirato l’attenzione di media e tifosi, anche se finora non sono stati annunciati sviluppi ufficiali.

2026-05-02 13:24:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore del Real Madrid Alvaro Arbeloa non si preoccupa delle voci secondo cui Jose Mourinho potrebbe succedergli a fine stagione. Sembra improbabile che Arbeloa, che ha sostituito Xabi Alonso a gennaio, continui nel suo ruolo oltre una stagione deludente e quasi certamente senza trofei per i Los Blancos. Il Real Madrid è a 11 punti dal Barcellona,??che sarà incoronato campione della Liga se batterà l’Osasuna sabato e gli uomini di Arbeloa non riusciranno a superare l’Espanyol domenica. Se entrambe le squadre prevalgono, il Barça può vincere il titolo con un pareggio nel Clasico.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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