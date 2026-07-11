L’Italia ha vinto la partita contro il Canada nella terza giornata della Nations League 2026 di volley femminile a Hong Kong, dopo una rimonta che ha visto le azzurre recuperare da due set di svantaggio. La squadra ha conquistato il tiebreak con un punteggio di 15-5, dopo aver perso i primi due set 22-25 e 27-29. Il coach ha sottolineato che la vittoria è stata possibile grazie al gioco di squadra.

Rimonta vincente per l’Italia nella terza giornata della tappa di Hong Kong della Nations League 2026 di volley femminile: le azzurre, sotto di due set, piegano al tiebreak il Canada, sconfitto per 3-2 (22-25; 27-29; 25-23; 25-23; 15-5). Al termine della sfida hanno parlato al sito federale il CT della Nazionale, Julio Velasco, e le azzurre Anna Danesi ed Alessia Orro. Il CT dell’Italia, Julio Velasco, sottolinea la grande prova della squadra azzurra: “ Grandissima rimonta, conquistata con gran carattere contro un grande Canada. La loro opposta a tratti è stata inarrestabile, ma più in generale loro hanno difeso più di noi. Le ragazze sanno bene che questo è il mio punto debole e che accetto, in linea di massima, che solo il Giappone difenda più di noi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Julio Velasco: “Vittoria frutto del gioco di squadra, di questo sono molto soddisfatto”

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