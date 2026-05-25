Julio Velasco | Ampi margini la squadra sta trovando nuove risorse come Obossa
Dopo aver battuto anche la Polonia nel quadrangolare di Genova, la squadra ha concluso senza sconfitte il torneo, avendo già vinto contro Serbia e Turchia. Il tecnico ha riferito che la squadra sta trovando nuove risorse, citando in particolare la crescita di alcune giocatrici come Obossa. La vittoria contro la Polonia ha contribuito a mantenere l'imbattibilità nel torneo.
Julio Velasco ha parlato al sito federale dopo la vittoria sulla Polonia nel quadrangolare di Genova che ha dato il successo nel torneo all’Italia: le azzurre, dopo aver battuto Serbia e Turchia, sconfiggendo anche le polacche hanno chiuso da imbattute la manifestazione. L’ analisi del match e della settimana in generale: “ La cosa più importante è che la squadra, anche quando non gioca bene, riesce comunque a vincere. Questo significa che mentalmente ci siamo. Abbiamo commesso tanti errori e non abbiamo espresso il nostro massimo livello, ma le ragazze erano anche molto stanche perché abbiamo iniziato lunedì e il lavoro in palestra si fa sentire “. 🔗 Leggi su Oasport.it
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