Dopo aver battuto anche la Polonia nel quadrangolare di Genova, la squadra ha concluso senza sconfitte il torneo, avendo già vinto contro Serbia e Turchia. Il tecnico ha riferito che la squadra sta trovando nuove risorse, citando in particolare la crescita di alcune giocatrici come Obossa. La vittoria contro la Polonia ha contribuito a mantenere l'imbattibilità nel torneo.

Julio Velasco ha parlato al sito federale dopo la vittoria sulla Polonia nel quadrangolare di Genova che ha dato il successo nel torneo all’Italia: le azzurre, dopo aver battuto Serbia e Turchia, sconfiggendo anche le polacche hanno chiuso da imbattute la manifestazione. L’ analisi del match e della settimana in generale: “ La cosa più importante è che la squadra, anche quando non gioca bene, riesce comunque a vincere. Questo significa che mentalmente ci siamo. Abbiamo commesso tanti errori e non abbiamo espresso il nostro massimo livello, ma le ragazze erano anche molto stanche perché abbiamo iniziato lunedì e il lavoro in palestra si fa sentire “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Julio Velasco: “Ampi margini, la squadra sta trovando nuove risorse come Obossa”

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