L'allenatore ha commentato il risultato dopo la vittoria contro il Lussemburgo, esprimendo soddisfazione per il successo. Ha riconosciuto la presenza di difficoltà durante la partita, sottolineando che la squadra può migliorare in fase offensiva. Non ha fornito dettagli su strategie o decisioni specifiche, limitandosi a commentare l'andamento complessivo e il rendimento della squadra durante l'incontro.

Baldini parla alla Rai dopo il successo contro il Lussemburgo: «Sono soddisfatto. Sapevo delle insidie. La squadra in attacco può far meglio». Si è appena conclusa l’amichevole tra Italia e Lussemburgo, un test fondamentale soprattutto per il morale degli Azzurri, reduci da settimane in cui servivano segnali di ripartenza. La squadra di Silvio Baldini ha risposto presente, imponendosi 1?0 grazie al colpo di testa di Pio Esposito, ancora una volta decisivo. Un successo prezioso, che non solo restituisce fiducia all’ambiente, ma valorizza anche le qualità dei tanti giovani scesi in campo. Una vittoria che profuma di ripartenza e che conferma la voglia della nuova Italia di rialzarsi, passo dopo passo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Baldini: «Sono molto soddisfatto. Sapevo delle insidie. La squadra in fase offensiva è in grado di far meglio»

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