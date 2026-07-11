Curtis Jones si sta trasferendo dal Liverpool al Nottingham, dopo che l'Inter aveva mostrato interesse per il suo acquisto. La trattativa con il club inglese sembra in fase avanzata, mentre le possibilità di un trasferimento in nerazzurro sono praticamente sfumate. Nei mesi scorsi, Jones era stato spesso accostato all’Inter, ma ora il suo futuro sembra ormai indirizzato verso la squadra inglese.

di Stefano Cori Jones è stato accostato con insistenza all’Inter specialmente nel mese scorso, ora è molto vicino ad un accordo con il Nottingham. Tra gli obiettivi del calciomercato estivo dell’Inter, c ‘è stato (ma ora probabilmente non c’è più) Curtis Jones. Per tutto il mese di giugno si è parlato tanto del centrocampista di proprietà del Liverpool, ma anche lì c’era una distanza tra domanda e offerta. I Reds non avevano intenzione di scendere sotto i 30 milioni, mentre i nerazzurri andavano sui 20 più bonus. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo diversi giorni che il nome non circola più in ottica Inter, il Liverpool sarebbe molto vicino ad un accordo con il Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Jones dal Liverpool al Nottingham, l’Inter lo aveva mollato? Ora pochissime chance

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