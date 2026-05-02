Calciomercato Inter svolta nel caso Jones | per Romano il sì del centrocampista è già arrivato ora la palla passa al Liverpool

Da calcionews24.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il calciomercato, si è registrata una svolta nella trattativa per il centrocampista Curtis Jones. Secondo quanto riferito da fonti vicine al settore, il giocatore avrebbe dato il suo assenso al trasferimento all'Inter. La decisione ora spetta al Liverpool, che deve valutare l’offerta e prendere una decisione definitiva. La trattativa è ancora in fase di definizione e non ci sono ulteriori dettagli ufficiali al momento.

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