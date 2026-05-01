Il mercato dell'Inter continua a ruotare attorno a Curtis Jones del Liverpool. Fabrizio Romano ha confermato che la società nerazzurra mantiene ancora interesse per il centrocampista, anche se la decisione finale spetta al club inglese. Nessun dettaglio sulle tempistiche o eventuali offerte, ma la situazione rimane sotto osservazione da parte dell’Inter. La trattativa dipende ora esclusivamente dal Liverpool e dalle eventuali decisioni prese in merito.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, Fabrizio Romano fa il punto sui rumors attorno a Curtis Jones: ecco le parole sul centrocampista del Liverpool. L’interesse dell’Inter per Curtis Jones non è solo una suggestione passeggera, ma una strategia precisa che affonda le radici nella scorsa sessione invernale. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il club nerazzurro è pronto a tornare alla carica per il talento del Liverpool. A gennaio, i Reds avevano sbarrato la porta per la mancanza di un sostituto adeguato, ma l’estate 2026 potrebbe rimescolare le carte, complice una situazione contrattuale che vede il giocatore a scadenza nel 2027 e le trattative per il rinnovo in una fase di «totale standby».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Romano fa il punto su Jones: «I nerazzurri sono ancora interessati a lui. Ora, però, dipende tutto dal Liverpool»

ACCORDO FINALE DI MERCATO ALL’INTER! ROMANO CONFERMATO SUBITO. FRATTESI ESCE E ARRIVA UN STRANIERO

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