Il calciatore spagnolo, che aveva rivolto insulti all’attuale allenatore durante un precedente periodo in Italia, torna nel campionato nazionale con un trasferimento dalla Premier League. È stato ufficializzato il suo approdo in prestito con diritto di riscatto per la Fiorentina, club che ha concluso l’accordo con il Bournemouth. L’affare prevede un importo di 20 milioni di euro in caso di riscatto. La sua presenza rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera italiana.

Il mercato riporta in Serie A Alex Jimenez, e per il Napoli è una storia che parla, indirettamente, del suo nuovo allenatore. Il terzino spagnolo, ex Milan, è il nuovo colpo della Fiorentina di Fabio Paratici: affare col Bournemouth in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, come riferito da Gianluca Di Marzio e da Sky. Ma il nome di Jimenez resta legato a un episodio che chiama in causa Allegri, oggi sulla panchina azzurra. La chat contro Allegri e la rottura col Milan. Nell’agosto 2025, quando era ancora un giocatore rossonero, di Jimenez circolarono alcune chat in cui definiva Allegri — appena arrivato al Milan — con un pesante “allenatore di merda”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Jimenez torna in Serie A: aveva insultato Allegri, lo definì “allenatore di merda”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Esta tienda del inframundo guía almas injustas, el pasante parece humano, es el rey del yin y yang

Notizie e thread social correlati

Allegri “sfida” Conte: vuole riuscire nella missione che l’ex allenatore aveva fallitoMassimiliano Allegri mira a far convivere nel centrocampo del Napoli Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Anguissa e Lobotka, tentativo che l’ex...

Napoli, non solo Allegri e Italiano: De Laurentiis aveva sondato anche un altro giovane allenatoreIl presidente del Napoli aveva anche valutato un altro giovane allenatore prima di scegliere Allegri e Italiano.

Temi più discussi: FLASH - Infortunio per Gimenez, cosa filtra e le sue condizioni! Come cambia il mercato, su Porto ed MLS...; Un Batman Cyberpunk secondo Matt Fraction e Jorge Jiménez; Gimenez, niente svolta al Mondiale: la cifra che chiede al Milan per cederlo e le ultime di mercato; Bowie conteso da tre squadre di Serie A: chi si sta muovendo per lo scozzese e il costo del cartellino.

Alex #Jimenez torna in Serie A: è fatta per il suo passaggio alla #Fiorentina #milanpress x.com

Ultim'ora - Alex Jimenez torna in Serie A, è fatta con il Bournemouth! Formula e cifre dell'operazioneAlex Jimenez torna in Serie A, è fatta con il Bournemouth come riporta Sky Sport. Ecco formula e cifre dell'operazione. msn.com

Il Milan, l’addio con Allegri e il rientro alla Fiorentina: Jimenez torna in Italia. Anzi, c’è giàLa Fiorentina si conferma il club più attivo di tutta la Serie A e proprio in queste ore ha chiuso per l'arrivo di Alex Jimenez. Il club viola ha trovato un accordo con il Bournemouth sulla base di un ... msn.com