Massimiliano Allegri mira a far convivere nel centrocampo del Napoli Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Anguissa e Lobotka, tentativo che l’ex allenatore del club non era riuscito a portare a termine. De Bruyne e McTominay rappresentano la coppia che l’allenatore precedente non ha gestito con successo. Allegri ha l’obiettivo di far funzionare questa combinazione di giocatori nel reparto centrale, cercando di superare le difficoltà incontrate dal suo predecessore.

Massimiliano Allegri punta a far convivere De Bruyne, McTominay, Anguissa e Lobotka nel centrocampo del Napoli, dove Conte ha fallito l’esperimento. De Bruyne e McTominay: la coppia che Conte non ha gestito. Con Antonio Conte la convivenza tra lo scozzese e il belga si è rivelata complessa e forzata. I due hanno finito col danneggiarsi a vicenda tatticamente. McTominay ha offerto le sue migliori prestazioni proprio durante i mesi di assenza di De Bruyne, un segnale inequivocabile della difficoltà nel combinarli sullo stesso campo. Gli infortuni hanno aggravato ulteriormente la situazione: Anguissa e De Bruyne sono rimasti fuori a lungo, ma il vero problema era la gestione contemporanea di tutti e quattro i centrocampisti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Allegri “sfida” Conte: vuole riuscire nella missione che l’ex allenatore aveva fallito

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