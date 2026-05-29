Napoli non solo Allegri e Italiano | De Laurentiis aveva sondato anche un altro giovane allenatore

Il presidente del Napoli aveva anche valutato un altro giovane allenatore prima di scegliere Allegri e Italiano. La trattativa con Allegri si era conclusa con un accordo di due anni e circa 6 milioni di euro a stagione, prima dell’ultimo turno di campionato.

Massimiliano Allegri e il Napoli avevano raggiunto un primo accordo sulla base di un biennale a circa 6 milioni a stagione prima dell’ultima giornata di campionato. Il presidente azzurro, però, aveva in mentre anche altri profili, tra questi quello di Daniele De Rossi. Come rivela Gianluca Di Marzio nel suo podcast, il feeling nasce nel marzo-aprile dello scorso anno, quando Antonio Conte inizia a lanciare i primi segnali di incertezza sulla sua permanenza al Napoli. De Laurentiis fredda su Allegri dopo il Cagliari. Quando Conte comunica la sua decisione di lasciare il Napoli circa un mese fa, De Laurentiis ritorna su Allegri e le due parti riprendono i colloqui. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Nuovo allenatore Napoli: per De Laurentiis più Allegri che ItalianoIl presidente del club ha deciso di cambiare allenatore, preferendo Allegri rispetto a Italiano.

Temi più discussi: De Laurentiis e il casting per la panchina del Napoli: Sarri e non solo. In corsa anche Allegri; Romano – Panchina Napoli, non solo Italiano: oggi De Laurentiis ha contattato Allegri, la situazione; ? NAPOLI. Non solo Sarri e Allegri: ci sono altri due nomi in corsa per il dopo-Conte; Nuovo allenatore Napoli: per il dopo Conte, ci sono Sarri, Allegri e Italiano.

RASSEGNA STRAMBA 29-5-2026 La mente ai 39 angeli lassù affinché non capiti più ... Spalletti irritato sul mercato della Juventus Allegri al Napoli tenta Vjahohic Sinner, il re è solo ... #rassegnastramba #Heysel #memory #juventus #napoli yout x.com

Vincenzo Italiano è in vantaggio su Max Allegri nella corsa per diventare il nuovo allenatore del Napoli. I contatti sono in corso tra Italiano, De Laurentiis e Manna, mentre la situazione di Allegri non è stata ancora completamente esplorata fino ad ora oggi. reddit

Allegri-Napoli, De Laurentiis ha già l’accordo con l’agente: biennale pronto, manca solo la sceltaL'accordo Allegri-Napoli con Branchini c'è già: biennale pronto. ADL deve solo decidere se Max o Italiano prima del volo per Los Angeles. ilnapolista.it

Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli: così ha vinto il duello con ItalianoMassimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Manca ancora l’ufficialità, ma Aurelio De Laurentiis ha sciolto le riserve e ha scelto il tecnico livornese per raccogliere l’eredità di Anton ... ilfattoquotidiano.it