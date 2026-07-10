Jennifer Lopez e sua sorella Lynda sono state viste a Parigi, indossando look coordinati. Lopez ha scelto un abito in tulle nude con cristalli iridescenti e dettagli in pizzo rosa cipria, firmato Celia Kritharioti. La cantante ha completato l’outfit con accessori e scarpe coordinate. La sorella ha optato per un abito simile, creando un effetto di coppia coordinata. La presenza delle due ha attirato l’attenzione dei paparazzi nella capitale francese.

Jennifer Lopez ha puntato su un abito Celia Kritharioti in tulle nude, ricoperto di cristalli iridescenti e completato da dettagli in pizzo rosa cipria. Scollatura vertiginosa, silhouette a sirena e, sopra, un cappotto di piume bianche: perché il rischio di passare inosservata, se si tratta di J.Lo, non era contemplato. Lynda Lopez non è rimasta certo un passo indietro. Per lei un lungo abito bianco dalla linea più essenziale, con scollatura profonda e clutch rosa pallido. Coordinate, sì, ma senza giocare alle gemelle: stessa palette, stesso gusto per l’effetto alta moda. Quello da Celia Kritharioti, però, non è stato l’unico look di coppia delle sorelle Lopez a Parigi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jennifer Lopez e la sorella Lynda conquistano Parigi: il look di coppia è servito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La cantante è volata a Parigi per le sfilate di Alta Moda e ha chiesto alla sorella Lynda di accompagnarla: è una delle rarissime apparizioni insiemeJennifer Lopez si trova a Parigi per partecipare alle sfilate di Alta Moda, accompagnata dalla sorella Lynda Lopez.

Jennifer Lopez e le altre: tutto il glamour delle celebrity alla Haute Couture Week di ParigiDurante la Haute Couture Week di Parigi, molte celebrità hanno partecipato alle sfilate di Schiaparelli e Dior.

Temi più discussi: Per Jennifer Lopez e Alok Everything's fine... ed è subito trend; Jennifer Lopez e il look rosa poudre e kaki, la combo colori soft boho dell'estate 2026; Jennifer Lopez a Parigi: i due volti della pettinatura (furbissima) per sconfiggere i 35 gradi con classe; Jennifer Lopez a Parigi: le due anime del glamour tra cristalli e scollature profonde.

Jennifer Lopez a Parigi: le due anime del glamour tra cristalli e scollature profonde x.com

Jennifer Lopez - If You Had My Love reddit

Jennifer Lopez e la sorella Lynda conquistano Parigi: il raro look di coppia è servitoDopo giorni di apparizioni qua e là durante la Haute Couture Week, Jennifer Lopez ha chiuso la settimana dell’alta moda in bellezza. E lo ha fatto accompagnata. Per sedersi in prima fila alla sfilata ... vanityfair.it

Jennifer Lopez porta la sorella Lynda alle sfilate di Parigi, in una rara apparizione insiemeCosa c’è di meglio di un posto in prima fila a una sfilata? Un posto in prima fila accanto …alla sorellina. msn.com