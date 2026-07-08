Jennifer Lopez è arrivata a Parigi e ha indossato quattro look couture prima delle sfilate, tutti caratterizzati da piume, cristalli, volumi e silhouette fascianti. La cantante e attrice ha scelto abiti con accessori vistosi, attirando l’attenzione prima ancora di sedersi in prima fila.

Jennifer Lopez è arrivata a Parigi e, ancora prima di sedersi nel front row, ha già trasformato la Haute Couture Week nella sua passerella personale. La cantante e attrice ha inanellato quattro look diversissimi tra loro, ma tutti pensati per catturare l’attenzione: piume, volumi couture, cristalli, silhouette fascianti e accessori da diva. Un guardaroba costruito come una sequenza di apparizioni, dove ogni uscita diventa un momento moda. Reduce da un fine settimana già molto chiacchierato, dopo la sua presenza alla tanto attesa boda di Taylor Swift a New York, JLo è volata nella capitale francese con l’energia di chi non ha alcuna intenzione di passare inosservata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jennifer Lopez fa impazzire Parigi: quattro look couture prima ancora delle sfilate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jennifer Lopez, piume bianche e bermuda alla Paris Haute Couture Fashion Week 2026: una divaJennifer Lopez ha attirato l’attenzione dei fotografi al suo arrivo a Parigi durante la Paris Haute Couture Fashion Week 2026.

Il raccolto grafico di Chiara Ferragni da Schiaparelli e gli altri beauty look delle star in front row alle sfilate Couture di ParigiDurante le sfilate Couture di Parigi, molte celebrità hanno sfoggiato look di bellezza e acconciature diverse.

Si parla di: Per 20 anni abbiamo guardato Jennifer Aniston nel modo sbagliato: poi la svolta con il suo ruolo migliore.

Giuseppe Giofrè balla con Jennifer Lopez/ Il video fa impazzire il web: Sei il miglioreDalla scuola di Amici ai palcoscenici mondiali, il passo è stato breve per Giuseppe Giofrè che, dopo essere stato allievo della scuola di Maria De Filippi, non si è più fermato continuando a lavorare ... ilsussidiario.net

Jennifer Lopez: il suo selfie pre-palestra fa impazzire InstagramA 48 anni (compiuti lo scorso luglio), la popstar di origini caraibiche è più allenata che mai, come dimostra la foto in reggiseno da allenamento e leggins (molto colorati), con addominali da fare ... 105.net