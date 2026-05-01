La testimonianza dello psicologo Diaz al processo Maradona | Era sobrio da 23 giorni quando è morto

Un psicologo ha testimoniato in tribunale riguardo all’ultimo periodo della vita dell’ex calciatore, affermando che era sobrio da 23 giorni al momento della morte. Ha spiegato di aver seguito il paziente per dipendenze da alcol e psicofarmaci, oltre a disturbi come il bipolarismo e il narcisismo. La testimonianza si inserisce nel contesto del processo in corso, senza ulteriori dettagli su altri aspetti o coinvolgimenti.

Lo specialista che ha avuto in cura l'ex Pibe de Oro nell'ultimo periodo della sua vita ha deposto in tribunale: "Oltre alla dipendenza da alcol e psicofarmaci, abbiamo dovuto curare il disturbo bipolare e il disturbo narcisistico di personalità".🔗 Leggi su Fanpage.it

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