Calcio shock in Sudafrica | è morto Jayden Adams Era appena rietrato dai Mondiali

Un calciatore sudafricano di 25 anni, Jayden Adams, è morto improvvisamente. Era appena tornato dai Mondiali 2026, ancora in corso tra Stati Uniti, Messico e Canada. La notizia ha suscitato shock nel mondo del calcio. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause della morte.

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto infatti a venticinque anni Jayden Adams, centrocampista del Sudafrica, reduce dai Campionati Mondiali 2026 ancora in fase di svolgimento tra Stati Uniti, Messico e Canada. La notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio. Al momento non sono note le case del decesso. La Polizia di Città del Capo, dopo aver ritrovato il corpo questa mattina in una casa situata nel quartiere Schotsche Kloof, ha aperto un’indagine per chiarire quanto accaduto. Il calciatore, per la precisione un trequartista, è stato uno dei protagonisti della spedizione del Mondiale, venendo coinvolto in tutte e tre le partite della fase a gironi, rimanendo invece in panchina ai sedicesimi contro il Canada. 🔗 Leggi su Oasport.it

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South African Footballer Jayden Adams Dies Aged 25 After FIFA World Cup | Acoli Side TV

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