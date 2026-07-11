Jashari il Milan chiude le porte a tutti | Nessuna cessione ripartiamo da lui
Il Milan ha deciso di non cedere il giocatore e di puntare su di lui per la prossima stagione. La società ha respinto le offerte di diversi club, sia italiani che esteri, che avevano manifestato interesse. La scelta è stata comunicata ufficialmente, confermando che il giocatore rimarrà in rosa e sarà il punto di partenza per il team. Nessun altro nome è stato considerato in questa fase, e la società ha chiarito che non ci saranno scambi o cessioni.
Nessuna cessione, punto. Il Milan ha scelto di ripartire da Ardon Jashari, e lo ha fatto respingendo con decisione l’interesse di diversi club, sia in Serie A sia dall’estero, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Tra le squadre più attente alla situazione del centrocampista svizzero c’è in particolare l’ Atalanta, che avrebbe monitorato con interesse la posizione del giocatore in vista della prossima sessione. Ma la volontà della società rossonera, fanno sapere dal club, è chiara fin da ora: piena fiducia in Jashari, senza alcuna apertura a una possibile partenza. Una stagione compromessa dall’infortunio. Alla base di questa scelta c’è la convinzione della dirigenza milanista che il centrocampista meriti una nuova opportunità dopo un’annata fortemente condizionata dal grave infortunio subito alla fine di agosto 2025. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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Ardon Jashari For AC Milan so FAR 25/26
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