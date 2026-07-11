Jashari il Milan chiude le porte a tutti | Nessuna cessione ripartiamo da lui

Notizia in breve

Il Milan ha deciso di non cedere il giocatore e di puntare su di lui per la prossima stagione. La società ha respinto le offerte di diversi club, sia italiani che esteri, che avevano manifestato interesse. La scelta è stata comunicata ufficialmente, confermando che il giocatore rimarrà in rosa e sarà il punto di partenza per il team. Nessun altro nome è stato considerato in questa fase, e la società ha chiarito che non ci saranno scambi o cessioni.