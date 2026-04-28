Dopo l’infortunio di Luka Modric, il centrocampista del Milan dovrà rimanere fuori per diversi impegni. Il giocatore ha subito una frattura dello zigomo sinistro, confermata dopo un intervento chirurgico. Con il numero 14 che resterà indisponibile, si apre la possibilità che il sostituto possa essere Jashari, considerato tra i candidati per occupare il ruolo in mediana. La squadra si prepara a gestire la situazione senza il suo elemento più esperto a centrocampo.

L’infortunio del numero 14 rossonero è un fulmine a ciel sereno per l’ambiente. Luka Modric sarà costretto a saltare i prossimi impegni del Milan dopo aver riportato la frattura dello zigomo sinistro, un trauma che ha richiesto un delicato intervento chirurgico. Adesso, Max Allegri dovrà studiare le giuste contromosse per blindare i punti necessari al raggiungimento dell’obiettivo stagionale. Obiettivo vicino. Forti del pareggio conquistato nello scontro diretto contro la Juventus domenica sera, i rossoneri sono ora distanti solo 6 punti dalla certezza aritmetica della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Tuttavia, dover rinunciare a uno degli uomini più rappresentativi proprio nel momento clou ha scosso lo spogliatoio.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - MIlan, ora tocca a Jashari: con Modric KO, sarà lui il sostituto?

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