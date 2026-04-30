Milan tocca a Jashari | ecco il suo impatto sui rossoneri e cosa ci si aspetta da lui

Il Milan dovrà fare a meno di un proprio giocatore chiave a causa di un infortunio che mette fine alla sua stagione. Al suo posto, l'allenatore ha deciso di puntare su un altro calciatore, schierandolo come titolare nelle ultime gare. La squadra si prepara ora ad affrontare le sfide rimanenti con questa novità nell’undici di partenza.

L'infortunio al volto di Modric toglie al Milan il suo faro a centrocampo. Lo scontro fortuito con Locatelli durante Milan-Juventus 0-0, ha costretto il croato all'operazione dopo la frattura, operazione che lo mette ko fino a fine stagione, con ottimismo per il recupero completo verso i Mondiali 2026 negli USA. Per il Milan si apre una voragine a centrocampo e lo si è visto proprio contro i bianconeri: uscito il croato, il Diavolo non ha praticamente più superato il centrocampo, lasciando il pallino del gioco alla squadra di Luciano Spalletti. Chi sarà chiamata a prendere le scarpe di Modric è Ardon Jashari, già provato ieri nell'allenamento a Milanello verso Sassuolo-Milan, proprio come vertice basso del centrocampo a tre di Massimiliano Allegri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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