Jannik Sinner ha ottenuto la qualificazione alle ATP Finals 2026 quattro mesi prima della fine della stagione, grazie alla vittoria su Novak Djokovic in finale a Wimbledon. Con 7.250 punti nella Race to Turin, l’azzurro è sicuro di essere tra i primi sette classificati alla fine dell’anno. Solo Rafael Nadal era riuscito a qualificarsi con così largo anticipo in passato. La sua posizione in classifica è ora consolidata, garantendogli l’accesso alle finali di fine stagione.

Con l’approdo in finale a Wimbledon, Jannik Sinner ha aritmeticamente staccato il pass per le Nitto ATP Finals 2026 di tennis: l’azzurro con la vittoria ai danni del serbo Novak Djokovic è salito a quota 7250 nella Race to Turin ed è certo di essere tra i primi 7 della graduatoria a fine stagione. L’unico nella storia della manifestazione ad essersi qualificato con un anticipo ancora più largo di quello dell’azzurro è stato l’iberico Rafael Nadal, che nel 2017 staccò il pass per l’ultimo atto stagionale il 13 giugno. L’azzurro potrebbe essere raggiunto dal teutonico Alexander Zverev nel caso in cui dovesse vincere Wimbledon. Sinner, infatti,... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner qualificato per le ATP Finals 4 mesi prima: solo Nadal ci era riuscito con più anticipo

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Jannik Sinner vs Alexander Zverev Nitto ATP Finals 2025 Clash!

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