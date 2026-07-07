Jannik Sinner si è qualificato matematicamente alle ATP Finals, anche se siamo solo a metà stagione. La sua qualificazione anticipata, a luglio, rappresenta un risultato significativo considerando che manca ancora quasi metà del calendario tennistico. La qualificazione prematura non è comune e indica una posizione consolidata in classifica. La stagione prosegue con ancora molte settimane di tornei, ma Sinner è già sicuro di partecipare alla fase finale del circuito.

Jannik Sinner è aritmeticamente qualificato alle Atp Finals. Sembra una notizia banale, ma non lo è. Soprattutto perché siamo appena al 7 luglio e c’è ancora quasi mezza stagione tennistica da giocare. Sono numeri straordinari quelli del tennista altoatesino, che con la vittoria contro Jan-Lennard Struff ha raggiunto per la terza volta in quattro anni la semifinale a Wimbledon, dove difende il titolo di campione in carica. Sinner ha infatti raccolto 6.750 punti in stagione, per le Finals ne bastano 6.560. Del suo 2026 si ricorda soprattutto il malore al Roland Garros, che lo ha messo out al secondo turno dello Slam parigino, ma solo perché ormai il flop – per Sinner – è diventato l’eccezione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Sinner è già sicuro di giocare le Atp Finals: perché la qualificazione con mesi d’anticipo non è una notizia banale

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