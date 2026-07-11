Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic con un periodico 6-4 e si è qualificato alla finale di Wimbledon: domenica 12 luglio (ore 17.00) scenderà in campo per affrontare il tedesco Alexander Zverev, con il chiaro obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno sui sacri prati londinesi. Il numero 1 del mondo ha superato il 24 volte Campione Slam e ora proverà a battere il numero 2 in pectore del ranking ATP, reduce dal trionfo al Roland Garros. L’azzurro ha espresso la propria soddisfazione in conferenza stampa: “ Sono molto felice di essere tornato in finale qui. Oggi è stata una partita molto difficile, ma da parte mia è stata una buona prestazione, quindi sono molto contento. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner prudente: “Zverev avversario ancora più difficile per un motivo. E le condizioni lo favoriscono”

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Jannik Sinner vs Alexander Zverev Nitto ATP Finals 2025 Clash!

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