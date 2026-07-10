Jannik Sinner ha vinto contro Novak Djokovic con un punteggio di 6-4 e si è qualificato per la finale di Wimbledon. La partita si è svolta sui campi di Londra e si giocherà domenica 12 luglio alle 17.00. In finale affronterà il tedesco Alexander Zverev, che ha mostrato un gioco aggressivo e ha preso fiducia durante il torneo. Sinner cerca di difendere il titolo conquistato l’anno precedente.

Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic con un periodico 6-4 e si è qualificato alla finale di Wimbledon: domenica 12 luglio (ore 17.00) scenderà in campo per affrontare il tedesco Alexander Zverev, con il chiaro obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno sui sacri prati londinesi. Il numero 1 del mondo ha superato il 24 volte Campione Slam e ora proverà a battere il numero 2 in pectore del ranking ATP, reduce dal trionfo al Roland Garros. L’azzurro ha espresso la propria soddisfazione in conferenza stampa: “ Sono molto felice di essere tornato in finale qui. Oggi è stata una partita molto difficile, ma da parte mia è stata una buona prestazione, quindi sono molto contento. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner verso la finale di Wimbledon: “Condizioni per un gran servitore. Zverev aggressivo, ha preso fiducia…”

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Jannik Sinner fuori dal centrale di Wimbledon: scoppia la polemica.

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