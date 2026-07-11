Sabato 11 luglio, a Wimbledon, si svolge la finale del torneo. Jannik Sinner, che torna in campo come campione in carica, partecipa per la seconda volta consecutiva. La sua presenza nel match decisivo è stata annunciata con sorpresa, poiché ha dichiarato di pensare che l’Inghilterra possa essere il luogo dove si giocherà la partita. La finale si avvicina, con il pubblico che attende l’ultimo atto.

Oggi, sabato 11 luglio, è la vigilia della finalissima di Wimbledon. Ultimo atto del torneo più prestigioso del pianeta terra a cui Jannik Sinner si presenta per la seconda volta consecutiva, da campione in carica. Il numero uno al mondo si prepara così all'appuntamento che domani lo vedrà opposto ad Alexander Zverev sul Centre Court. In palio c'è il titolo dei Championships, con l'azzurro a caccia del secondo trionfo consecutivo sull'erba londinese e del quinto Slam della carriera. La sfida è in programma domenica 12 luglio e non inizierà prima delle 17 italiane. Dopo la netta vittoria in semifinale contro Novak Djokovic, il ragazzo di San Candido è stato interpellato in conferenza stampa sul modo in cui trascorrerà le ore che lo separano dalla finale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, l'impensabile vigilia della finalissima a Wimbledon: "Credo giochi l'Inghilterra..."

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