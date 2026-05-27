Jannik Sinner crisi di nervi per Zverev | Credo e devo

Da liberoquotidiano.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alexander Zverev ha ottenuto una vittoria contro Jannik Sinner, che ha portato l’italiano a mostrare segni di nervosismo durante l’incontro. L’episodio ha coinvolto un episodio di crisi di nervi di Sinner, che ha espresso la sua convinzione e la necessità di continuare a credere nel proprio gioco. La partita si è conclusa con la vittoria di Zverev, confermando la sua costanza nel torneo. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardanti l’evento.

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Alexander Zverev continua a vincere e, soprattutto, continua a incoronare Jannik Sinner. Dopo il successo piuttosto netto all’esordio del Roland Garros contro Benjamin Bonzi — 6-3 6-4 6-2 — il tedesco ha parlato ancora una volta del dominio attuale del numero uno del mondo, spendendo parole molto pesanti durante il podcast MacZone  con John e Patrick McEnroe: “Penso che ci sia un grande divario tra Sinner e tutti gli altri in questo momento. È piuttosto semplice”, ha spiegato senza girarci troppo attorno. Per il tedesco oggi esistono praticamente due categorie nel circuito: “Credo che ci siano due divari. Tutti sanno che Jannik è al vertice in questo momento”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, crisi di nervi per Zverev: "Credo e devo"
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