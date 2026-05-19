I dubbi di Greg Rusedski | Non credo che Alcaraz giochi a Wimbledon
Greg Rusedski ha espresso dubbi sulla partecipazione di Carlos Alcaraz a Wimbledon, affermando di non credere che il tennista giochi nel torneo. Mentre si avvicina il momento del ritorno in campo di Alcaraz, si fanno ancora molte domande riguardo alle sue condizioni fisiche. La sua presenza a Wimbledon non è stata ancora confermata ufficialmente, lasciando in sospeso le decisioni definitive. La situazione rimane incerta, e il conto alla rovescia prosegue senza dettagli certi sulla sua partecipazione.
Il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz continua, ma intorno alle sue condizioni fisiche restano ancora molte incognite. Il numero due del mondo è fermo da oltre un mese dopo il problema al polso accusato a Barcellona e, dopo aver già rinunciato al Mutua Madrid Open, agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, il grande interrogativo riguarda ora la stagione sull’erba e soprattutto Wimbledon. Lo spagnolo sta seguendo un percorso di recupero estremamente prudente, monitorando quotidianamente le risposte del polso insieme al proprio team. L’obiettivo resta quello di tornare competitivo in tempo per l’erba, magari già al Queen’s, ma senza forzare i tempi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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