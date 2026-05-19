I dubbi di Greg Rusedski | Non credo che Alcaraz giochi a Wimbledon

Greg Rusedski ha espresso dubbi sulla partecipazione di Carlos Alcaraz a Wimbledon, affermando di non credere che il tennista giochi nel torneo. Mentre si avvicina il momento del ritorno in campo di Alcaraz, si fanno ancora molte domande riguardo alle sue condizioni fisiche. La sua presenza a Wimbledon non è stata ancora confermata ufficialmente, lasciando in sospeso le decisioni definitive. La situazione rimane incerta, e il conto alla rovescia prosegue senza dettagli certi sulla sua partecipazione.

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