È partita l’operazione Mondiale 2030 con sei giovani calciatori italiani, tra cui Pio Esposito. L’obiettivo è rilanciare il settore giovanile e puntare a risultati futuri. I giocatori sono già sotto osservazione e preparati per le competizioni internazionali. La strategia si concentra sullo sviluppo delle giovani promesse, con un occhio alle competizioni in programma e alla crescita dei talenti. La selezione mira a rafforzare il futuro della nazionale italiana.

La giovane Italia ha una missione, ma, soprattutto, c’è: azzurri, anzi azzurrini alla ricerca di una felicità, in parte, già toccata. Così accade che dietro a Pio Esposito e ai suoi muscoli, l’operazione Mondiale 2030 non può non passare da ciò che è in campo e che, nell’immediato, è destinato a finire sotto i riflettori. Per diventare grandi occorre rimanere in piedi davanti ai trabocchetti o alle trappole dell’età e, una volta usciti più consapevoli, alzare la testa e allargare gli orizzonti: fare un passo indietro è, spesso, cosa giusta e necessaria per farne tre avanti subito dopo. Pio, i muscoli, li ha fatti vedere, adesso tocca a chi è in rampa di lancio per segnare un nuovo confine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Italia, via all'operazione Mondiale 2030: 6 giovani per rilanciare l'azzurro

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