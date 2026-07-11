Italia via all' operazione Mondiale 2030 | 6 giovani per rilanciare l' azzurro

Da gazzetta.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È partita l’operazione Mondiale 2030 con sei giovani calciatori italiani, tra cui Pio Esposito. L’obiettivo è rilanciare il settore giovanile e puntare a risultati futuri. I giocatori sono già sotto osservazione e preparati per le competizioni internazionali. La strategia si concentra sullo sviluppo delle giovani promesse, con un occhio alle competizioni in programma e alla crescita dei talenti. La selezione mira a rafforzare il futuro della nazionale italiana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La giovane Italia ha una missione, ma, soprattutto, c’è: azzurri, anzi azzurrini alla ricerca di una felicità, in parte, già toccata. Così accade che dietro a Pio Esposito e ai suoi muscoli, l’operazione Mondiale 2030 non può non passare da ciò che è in campo e che, nell’immediato, è destinato a finire sotto i riflettori. Per diventare grandi occorre rimanere in piedi davanti ai trabocchetti o alle trappole dell’età e, una volta usciti più consapevoli, alzare la testa e allargare gli orizzonti: fare un passo indietro è, spesso, cosa giusta e necessaria per farne tre avanti subito dopo. Pio, i muscoli, li ha fatti vedere, adesso tocca a chi è in rampa di lancio per segnare un nuovo confine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

italia via all operazione mondiale 2030 6 giovani per rilanciare l azzurro
© Gazzetta.it - Italia, via all'operazione Mondiale 2030: 6 giovani per rilanciare l'azzurro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ECOSISTEMI SOCIALI: Nuove alleanze tra pubblico, privato e comunità per una governance condivisa

Video ECOSISTEMI SOCIALI: Nuove alleanze tra pubblico, privato e comunità per una governance condivisa

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Koleosho: "L'Italia tornerà al Mondiale con noi giovani. Sognavo l'azzurro, ma tra pizza e suya..."

Stellantis FaSTLAne 2030, il piano da 60 miliardi per rilanciare crescita e redditivitàStellantis ha presentato FaSTLAne 2030, un piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro.

Temi più discussi: Juve, dopo Ekhator via all'affondo per Muharemovic; Trump a gamba tesa sui Mondiali: Sì, ho telefonato a Infantino. Le critiche all'arbitro, gli indizi cancellati. Ora Francia e Inghilterra vogliono togliere due ammonizioni; Conte, via libera per l'azzurro. Ingaggio e durata, dai club di Serie A l’assist a Malagò; Colosseo sotto assedio dopo la notte brava dei maranza: 10 arresti e 350 identificati.

italia via all operazione mondialeItalia, via all'operazione Mondiale 2030: 6 giovani per rilanciare l'azzurroDa Liberali a Faticanti, da Cacciamani a Cocchi, ecco gli azzurrini che tra 4 anni possono lanciare la Nazionale ... msn.com

Il via all'Azteca con Messico-Sudafrica: il Mondiale riparte dove fu leggendaLì dove esiste una targa che ricorda el partido del siglo. Nello stadio in cui Rivera, Riva, Boninsegna e gli altri azzurri crearono la leggenda di Italia-Germania 4-3, il 17 giugno 1970, uno stato ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web