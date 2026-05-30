Koleosho ha dichiarato che l’Italia tornerà ai Mondiali con i giovani. Ha raccontato di aver sognato di vestire la maglia azzurra, ma tra pizza e suya. Nato negli Stati Uniti, ha giocato in club in Connecticut, Francia, Spagna e Premier League. La madre è canadese di Campobasso, il padre nigeriano e americano. È stato convocato da un allenatore italiano.

È uno dei giocatori della speranza di rinascita azzurra. E con i suoi quattro passaporti, (italiano, statunitense, canadese, nigeriano), Luca Koleosho rappresenta quella diversità di culture e prospettive di vita che potrebbe cambiare le logiche stantie di un calcio nostrano paralizzato nel gioco e nelle idee. Freschezza benefica che ha esaltato, guarda caso, in uno dei club più ambiziosi della scena francese. Quel Paris Fc passato sotto la proprietà dei miliardari e re del lusso Arnault, risolvendo la prima stagione nell’élite con una salvezza brillante conclusa senza patemi all’undicesimo posto, e la prospettiva di una crescita costante per inserirsi stabilmente in un futuro non troppo lontano anche nel giro della Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Koleosho: "L'Italia tornerà al Mondiale con noi giovani. Sognavo l'azzurro, ma tra pizza e suya..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Muharemovic non si nasconde: «Sognavo di andare al Mondiale con la Bosnia. Italia? È nel mio cuore, ho tanti amici e fratelli lì»Dopo la partita vinta contro l’Italia, il calciatore ha dichiarato di aver sempre desiderato partecipare a un Mondiale con la nazionale bosniaca.

Koleosho, Lipani e la suggestione Inacio: come sarà la Nazionale dei giovani che Baldini vuole lanciare in azzurroL’Italia si prepara a tornare in campo con una squadra composta principalmente da giovani, secondo quanto dichiarato dal commissario tecnico ad...

Temi più discussi: Koleosho: L'Italia tornerà al Mondiale con noi giovani. Sognavo l'azzurro, ma tra pizza e suya...; Da Inacio e Koleosho a Camarda e Reggiani: largo ai giovani in Nazionale, tutti i nomi scelti dal ct Baldini; Faticanti, Favasuli e il trio del Dortmund: chi sono i giovani scelti dal CT Baldini; Italia, Baldini vara la linea verde: in attacco Camarda e Koleosho. Donnarumma e Pio Esposito, unici reduci di Zenica.

La squadra italiana per le amichevoli contro Grecia e Lussemburgo reddit

Da Koleosho a Samuele Inácio Piá: i possibili convocati di BaldiniC'è attesa per conoscere l'elenco dei calciatori convocati da Silvio Baldini per i prossimi impegni della Nazionale italiana. Gli azzurri scenderanno in campo il 3 e il 7 giugno contro Lussemburgo e G ... fantacalcio.it

Un molisano d’origine nella Nazionale di calcio: convocato in azzurro Luca KoleoshoC’è anche Luca Koleosho nella nuova Italia giovane scelta da Silvio Baldini. Il ct ad interim della Nazionale maggiore ha diramato nelle scorse ore la lista dei convocati per le amichevoli contro ... primonumero.it