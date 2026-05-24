Stellantis FaSTLAne 2030 il piano da 60 miliardi per rilanciare crescita e redditività

Stellantis ha presentato FaSTLAne 2030, un piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro. Si tratta di un progetto volto a incrementare crescita, redditività e competitività a livello internazionale.

(Adnkronos) – Stellantis alza il velo su FaSTLAne 2030, il nuovo piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro pensato per rafforzare crescita, redditività e competitività globale. Presentato durante l’Investor Day di Auburn Hills, nel Michigan, il programma punta a ridefinire il futuro del gruppo attraverso una combinazione di nuovi prodotti, tecnologie avanzate e partnership. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Stellantis FaSTLAne crolla | Piano da 60 miliardi convince il mercato

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Rimbalzo tecnico per #Stellantis Dopo lo scivolone di ieri, il titolo guadagna il 2,5% a 6,46€. Il mercato inizia a pesare i pro e i contro del piano da 60 miliardi FastLane 2030. Equita resta prudente (Hold), Intesa conferma il Buy. #STLA x.com

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