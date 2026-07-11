Malagò ha affermato che Maldini e Leonardo sono considerati figure complementari nel calcio italiano. Dopo aver definito alcuni aspetti delle loro carriere, ora si concentra sulla scelta del nuovo commissario tecnico. La decisione riguarda l’allenatore che guiderà la nazionale nelle prossime competizioni internazionali, come gli Europei e i Mondiali. La ricerca del nome del nuovo allenatore rimane la priorità.

Un tassello è andato al suo posto, adesso manca quello più importante: il nome del commissario tecnico che dovrà guidare l'Italia all'appuntamento con i prossimi Mondiali e ancora prima con gli Europei. Intanto, a poco meno di tre settimane dalla sua elezione, Giovanni Malagò ha risolto il primo di una lunga serie di problemi, con la nomina di Maldini come dt azzurro. "Era da sempre il mio obiettivo, ho sempre pensato che Maldini potesse essere la persona giusta per sovrintendere a quello che è il settore tecnico della Figc che implica anche la filiera delle nazionali giovanili. Ho cominciato a parlare, in due settimane abbiamo portato avanti idee e progetti entrando nello specifico. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Malagò: "Maldini e Leonardo facce della stessa medaglia, ora pensiamo al ct"

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