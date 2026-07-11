Italia incendio vicino alla pista | chiuso aeroporto e voli dirottati Chiuse anche le strade
Un incendio si è sviluppato vicino a un aeroporto, causando la chiusura della pista e il dirottamento di alcuni voli. Le autorità hanno anche disposto la chiusura delle strade circostanti. L'incendio ha provocato una variazione nel cielo, che da azzurro intenso si è oscurato con tonalità più cupe. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sulle cause dell’incendio. La situazione è attualmente sotto controllo, con interventi in corso delle squadre di emergenza.
Il cielo, che fino a pochi istanti prima brillava di quel azzurro intenso tipico dei pomeriggi estivi, ha iniziato a mutare rapidamente, tingendosi di sfumature sinistre e cupe. Una densa coltre grigiastra ha cominciato a sollevarsi pigramente dal suolo, trasformandosi in breve tempo in un muro impenetrabile che ha oscurato il sole, cancellando l’orizzonte e portando con sé l’ odore acre della distruzione. In un momento dell’anno in cui i pensieri dovrebbero essere rivolti esclusivamente al riposo, alla spensieratezza e ai viaggi, la terra ha tremato sotto l’avanzata di un nemico invisibile ma devastante. Le sirene hanno cominciato a... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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