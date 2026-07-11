A Firenze si è svolta una marcia di tre giorni contro la guerra tra Israele e Palestina. Durante il primo giorno, rappresentanti religiosi si sono riuniti con due donne, una israeliana e una palestinese, entrambe madri, che hanno condiviso il dolore della perdita dei figli. L’evento ha coinvolto anche un video e si è tenuto presso San Miniato. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse figure religiose e civili.

Il video. Il primo dei tre giorni di festival contro la guerra. Tutti i rappresentanti religiosi insieme a San Miniato Robi Damelin e Bushra Awad. Due madri, una israeliana e una palestinese, accomunate dal piÃ¹ grande dei dolori. Entrambe hanno perso un figlio. Robi ha perso David, soldato di riserva dellâ??esercito israeliano, ucciso nel 2002 da un cecchino palestinese. Bushra ha perso Mahmoud, ucciso nel 2008, durante una manifestazione, dai soldati israeliani. Avrebbero potuto trasformare il loro dolore in ulteriore odio, in ulteriore guerra. E invece hanno scelto di lottare insieme per la pace, fianco a fianco, mano nella mano. Come venerdÃ¬ mattina a San Salvatore al Monte, quando nella chiesa gremita per lâ??inaugurazione del Re-Imagine Peace Festival, hanno parlato commosse alla platea. 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Video.corrierefiorentino.corriere.it - Israele e Palestina: due alberi, una marcia. Firenze torna a chiedere unita la pace

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Holocaust Survivor Testimony: Saadia Bahat

Notizie e thread social correlati

In Francia in migliaia in marcia per chiedere una legge contro la violenza sessuale (dopo lo stupro e l’omicidio della bambina Lyhanna)Sabato migliaia di persone hanno attraversato le strade di diverse città francesi, sventolando cartelli e gridando slogan contro la violenza sessuale.

A Milano nasce una nuova piazza scolastica tra alberi e giochi: scattano la pedonalizzazione e i cambi di marciaA Milano è stata inaugurata una nuova piazza scolastica situata in via Gentilino, nel Municipio 5.

Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Israele e Palestina: tra guerra, occupazioni ed elezioni; Il rapporto con Israele: due esperienze europee a confronto; La cantante Noa: Una pace in Medio Oriente è possibile.

Il rapporto con Israele: due esperienze europee a confronto corriere.it/opinioni/26_lu… Importante analisi di #RogerAbravanel per il @Corriere sul contrasto all' #Antisemitismo in Italia e Germania. Nelle settimane immediatamente successive al 7 ottobre 202 x.com

Israele e Palestina, a Firenze Fiorino d’Oro alle madri per la paceLa sindaca di Firenze Sara Funaro ha consegnato il Fiorino d’Oro, massima onorificenza cittadina, a Bushra Awad e Robi Damelin , due madri — una palestinese e una israeliana — che hanno perso i propri ... toscanaoggi.it

Israele blocca l'ingresso in Palestina al segretario generale della Lega ArabaNabil Fahmy doveva incontrare Abu Mazen a Ramallah; il portavoce riferisce il diniego dall'Autorità Palestinese e denuncia violazioni dei diritti umani ... laregione.ch