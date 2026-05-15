A Milano nasce una nuova piazza scolastica tra alberi e giochi | scattano la pedonalizzazione e i cambi di marcia

A Milano è stata inaugurata una nuova piazza scolastica situata in via Gentilino, nel Municipio 5. L’area, dedicata a studenti e famiglie, è stata pedonalizzata e dotata di giochi e alberi. Si tratta della quarta piazza di questo tipo aperta nel quartiere, con l’obiettivo di creare uno spazio più sicuro e vivace per la comunità locale. La modifica alla viabilità ha comportato anche un cambio di marcia in alcune strade circostanti, per favorire l’accesso e la mobilità all’interno dell’area.

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