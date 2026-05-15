A Milano nasce una nuova piazza scolastica tra alberi e giochi | scattano la pedonalizzazione e i cambi di marcia

Da milanotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano è stata inaugurata una nuova piazza scolastica situata in via Gentilino, nel Municipio 5. L’area, dedicata a studenti e famiglie, è stata pedonalizzata e dotata di giochi e alberi. Si tratta della quarta piazza di questo tipo aperta nel quartiere, con l’obiettivo di creare uno spazio più sicuro e vivace per la comunità locale. La modifica alla viabilità ha comportato anche un cambio di marcia in alcune strade circostanti, per favorire l’accesso e la mobilità all’interno dell’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Milano nasce una nuova piazza scolastica. L'area si trova in via Gentilino ed è la quarta di questo tipo aperta nel Municipio 5. L'intervento è stato progettato a partire dalla proposta avanzata dall'Associazione genitori scuole gentilino, Istituto comprensivo Thouar Gonzaga, Fondazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Nuovi alberi, ciclabili e una nuova strada scolastica: il piano per la nuova piazza Spoleto-VeniniLa settimana prossima prenderanno il via i lavori per il restyling di piazza Spoleto-Venini (zona NoLo), che passerà dall’attuale configurazione...

Social housing, una piazza, aree verdi e la nuova stazione: a Milano nasce il quartiere Scalo Greco-BredaUn nuovo quartiere carbon neutral di social housing, con aree verdi e spazi pubblici.

a milano nasce unaA Milano nasce una nuova piazza scolastica tra alberi e giochi: scattano la pedonalizzazione e i cambi di marciaI cantieri partono il 18 maggio: il tratto stradale tra via Balilla e via Custodi sarà vietato alle auto e ospiterà giochi, piante e una pavimentazione artistica ... milanotoday.it

a milano nasce unaMobilità a idrogeno, la Milano Serravalle accelera: nasce la prima rete italiana di stazioniCon il progetto SerraH2Valle della società del gruppo FNM, nasce un vero network sulle autostrade e tangenziali del Nord Italia: cinque stazioni all'avanguardia per la ricarica di auto e camion con ba ... corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web