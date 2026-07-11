Gli artificieri dell’Esercito Italiano sono intervenuti oggi sull’Isola d’Elba per rimuovere un residuato bellico trovato sulla spiaggia di Nisporto. L’intervento, definito d’urgenza, è stato necessario per garantire la sicurezza dei presenti. Non sono stati segnalati danni o feriti durante le operazioni di bonifica. La spiaggia rimane sotto osservazione mentre proseguono le attività di messa in sicurezza del sito.

Intervento d'urgenza in data odierna per gli artificieri dell'Esercito Italiano, attivati per la bonifica di un pericoloso residuato bellico rinvenuto sulla spiaggia di Nisporto, nel Comune di Rio (Isola d'Elba). L'operazione, disposta su responsabilità del Comando Forze Operative Nord (COMTER-Nord) di Padova, è stata coordinata dalla Prefettura di Livorno. Gli specialisti del 2° Reggimento Genio Pontieri hanno rimosso e neutralizzato una granata d'artiglieria da 75 mm di nazionalità italiana, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L'ordigno conteneva ben 370 grammi di TNT ad alto potenziale ed è stato individuato in un tratto di litorale già particolarmente affollato da numerosi turisti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Isola d'Elba, "intervento d'urgenza" dell'Esercito: in spiaggia trovato un residuato bellico

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