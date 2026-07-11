Bomba inesplosa in una spiaggia dell’Elba
Un proiettile d’artiglieria da 75mm risalente alla Seconda guerra mondiale è stato trovato sulla spiaggia di Nisporto, nell’Elba. Alcuni bagnanti hanno segnalato il ritrovamento, che ha portato le forze di sicurezza sul posto. La bomba, ancora inesplosa, potrebbe essere esplosa in acqua o sulla spiaggia. Sul luogo sono intervenuti gli artificieri per verificare la presenza di eventuali ordigni residui. La zona è stata evacuata temporaneamente.
Rio Nell’Elba, 11 luglio 2026 – Potenzialmente poteva esplodere in mezzo alla spiaggia di Nisporto. Un proiettile d’artiglieria da 75mm di fabbricazione italiana, risalente alla II guerra mondiale è stato scoperto da alcuni bagnanti che hanno dato l’allarme. https:www.lanazione.itcronacaa1-autostrada-ejcrlf9k L’ordigno conteneva 320 grammi di esplosivo ad alto potenziale. L'operazione, disposta su responsabilità del Comando Forze Operative Nord (COMFOP-N) di Padova, è stata coordinata dalla Prefettura di Livorno. Gli specialisti del 2° Reggimento Genio Pontieri, arrivati nella spiaggia che si trovano nel comune di Rio nell’Elba, hanno rimosso e neutralizzato la granata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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