Bomba inesplosa in una spiaggia dell’Elba

Notizia in breve

Un proiettile d’artiglieria da 75mm risalente alla Seconda guerra mondiale è stato trovato sulla spiaggia di Nisporto, nell’Elba. Alcuni bagnanti hanno segnalato il ritrovamento, che ha portato le forze di sicurezza sul posto. La bomba, ancora inesplosa, potrebbe essere esplosa in acqua o sulla spiaggia. Sul luogo sono intervenuti gli artificieri per verificare la presenza di eventuali ordigni residui. La zona è stata evacuata temporaneamente.